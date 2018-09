Falla Facile! Nuova serie di video per spiegare in maniera semplice le strutture democratiche

Prosegue l’impegno nell’informare in maniera diretta, leggera ed efficace da parte di Fare Per Cambiare. al via da Giovedì 20/09 infatti la nostra serie Falla Facile, una sequenza di video dove in pochi minuti ci prefiggiamo, in maniera facile e completa, di mostrare il funzionamento e lo scopo delle nostre strutture democratiche partendo dal livello più basso, ossia dai quartieri, per terminare a quelli più alti come lo Stato e l’Unione Europea, con qualche puntata “speciale” di intermezzo!

Riteniamo fondamentale la consapevolezza delle nostre strutture rappresentative, strutture che non possono allontanare i cittadini ponendosi agli stessi come organi complessi e di difficile comprensione, ma che debbano essere invece resi comprensibili a tutti, ecco perché i nostri video vogliono essere leggeri e scorrevoli, chiari e diretti, trattando un argomento anche in più puntate analizzandone di volta in volta i singoli aspetti. Siamo convinti che dalla consapevolezza di come effettivamente funzioni la vita Politica e Democratica tramite le sue strutture passi l’efficacia e la motivazione da parte dei cittadini di avere nella stessa un ruolo attivo e determinante!

Appuntamento allora a Giovedì alle h.16 sulla nostra pagina Facebook (fb.me/farepercambiarelag) per la prima puntata di Falla Facile, la serie andrà online una volta a settimana ogni Giovedì alle 16!

Com. Stam. fonte Fare per cambiare