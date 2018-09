Coime: Maestranze impegnati all’installazione di nuovi giochi nella villetta “Trabucco”

Da stamattina le maestranze del Coime guidati dal Geometra Donatella Leto, sono in impegnati all’installazione di nuovi giochi nella villetta “Trabucco”. – fanno sapere il Consigliere Comunale Massimo Giaconia del Gruppo Palermo 2022, il Presidente della VI Circoscrizione Michele Maraventano e il Vicepresidente Roberto Li Muli.

La villetta Trabucco sarà dotata di ulteriori giochi adatti ai bambini più grandi rispetto a quelli che ci sono già, come da progetto sviluppato a seguito della nostra richiesta e di un sopralluogo che abbiamo eseguito congiuntamente ai Tecnici del Settore Mare e Coste lo scorso 12 Aprile, che prevede una palestra triangolare, un bilico ed un’altalena biposto e la posa del tappetino protettivo.Era il 26 ottobre del 2016, quando in presenza del Sindaco alcuni assessori, tanti cittadini e scolaresche, inaugurammo la villetta ” Trabucco”, che sorgeva da un terreno confiscato alla mafia e che per più di vent’anni è stata una discarica a cielo aperto colonizzata da ratti.Quel giorno considerammo l’apertura dello spazio alla pubblica fruizione un ottimo inizio e, che ci saremmo impegnati a renderlo sempre più accogliente e soprattutto a misura di bambino, considerato che si tratta del primo ed unico spazio verde presente a Cruillas, un quartiere, purtroppo, carente di spazi verdi pubblici e di luoghi di aggregazione. Questo è quello che sta accadendo e ne siamo felici.Ringraziamo gli abitanti del quartiere Cruillas per il loro grande senso di appartenenza verso la villetta, e per il tempo che gli dedicano prendendosene cura e sorvegliandola. Ringraziamo il Sindaco, il Vicesindaco Marino e il Dott. Giambrone per l’impegno mantenuto.Il nostro apprezzamento va, inoltre, alla Reset, all’Area Verde e al Coime, che hanno avuto cura e siamo certi che continueranno ad avere cura di questo importante spazio.

Com. Stam,