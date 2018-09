Indispensabile ascoltare in Consiglio amministratore Cimino. No a pretestuosi catastrofismi” Amat. Giusto Catania, capogruppo Sinistra Comune:”Minoranza lavora allo sfascio. Indispensabile ascoltare in Consiglio amministratore Cimino. No a pretestuosi catastrofismi”

Palermo, 19/09/2018 – “La minoranza, e in particolare il consigliere Ferrandelli, da mesi agita le acque della politica cittadina facendo “terrorismo” sulle condizioni finanziarie dell’azienda Amat. Nel momento in cui si sarebbe potuto fare chiarezza in Consiglio comunale sugli obiettivi e le potenzialità dell’azienda dei trasporti palermitana viene impedito al nuovo amministratore unico di Amat di parlare in Consiglio comunale, adducendo scuse e motivazioni fuorvianti.Evidentemente si lavora allo sfascio raccontando frottole alla città: sarebbe stato utile per il consiglio comunale e per i palermitani ascoltare in aula Michele Cimino che avrebbe potuto fare chiarezza sul futuro di Amat, sgomberando il campo da rappresentazioni falsate della realtà.Questa vicenda ha plasticamente evidenziato gli obiettivi di Ferrandelli e della minoranza che, invece di occuparsi dei problemi reali della città, tendono a rappresentare in modo catastrofico la difficile azione di governo della città di Palermo.”

Dichiarazione del capogruppo di Sinistra Comune, Giusto Catania

Com. Stam.