Servizio assistenza agli alunni disabili. Pubblicato l’avviso

Gli Enti del Terzo Settore possono presentare istanza al Comune entro il 1° ottobre.

Il beneficio, rivolto agli alunni disabili che frequentano le scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di Marsala, riguarda l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione, nonchè l’assistenza domiciliare volta al sostegno educativo scolastico. Il servizio è svolto dagli Enti del Terzo Settore, cui fa riferimento l’Avviso pubblicato dall’Assessorato ai Servizi Sociali diretto da Clara Ruggieri. I suddetti Enti, iscritti al relativo Albo Comunale ed in possesso dei requisiti riportati nel bando – online sul sito web istituzionale all’indirizzohttp://www.comune.marsala.tp.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/29023) – possono presentare istanza entro il prossimo 1° ottobre, al fine di accreditarsi per l’espletamento dei servizi. Questi, trattandosi di assistenza specialistica, necessitano altresì di figure professionali in possesso dei relativi titoli e che l’Ente dovrà altresì indicare nell’istanza: laureati in scienze dell’educazione, della formazione, pedagogisti, psicologi, logopedisti…; ma anche assistenti alla comunicazione, all’infanzia, istruttori di orientamento… A loro il compito di assistere circa 85 alunni, per un massimo di 18 ore settimanali da dedicare a ciascuno nel corso del corrente anno scolastico (max 33 settimane).

