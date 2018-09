Senatrice Gabriella Giammanco su videosorveglianza

Videosorveglianza: Giammanco (FI), E a tutela di tutti, piccoli e adulti. Negli asili nido e nelle scuole materne serve la videosorveglianza, a tutela di tutti, piccoli e adulti. Non sono più tollerabili casi come quello del bidello di Reggio Emilia accusato di abusi su un bimbo di 4 anni.

Lo ripeto da anni, questo strumento è indispensabile, e dal 2008 in Parlamento lo sostengo con la mia proposta di legge per l’introduzione delle telecamere in questo genere di strutture oltre che in quelle socio/assistenziali per anziani e disabili. La scorsa legislatura, da relatrice, sono riuscita a far approvare la mia proposta da un ramo del Parlamento, adesso mi auguro che il Governo dia seguito a ciò che ha annunciato! così Gabriella Giammanco, Vicepresidente del gruppo Forza Italia del Senato.

Com. Stam.