Sanità, Presidente del Giglio: grati all’on. Amata per visita in Fondazione

Cefalù (PA) 18 settembre 2018 – “Siamo grati e abbiamo apprezzato la visita dell’onorevole Elvira Amata, componente della sesta commissione Sanità dell’Ars. Una visita che conferma la vicinanza di rappresentanti delle istituzioni alla nostra struttura”. Lo ha detto il presidente della Fondazione Giglio, Giovanni Albano, accogliendo la parlamentare regionale, stamani, nel nosocomio siciliano.

Auspichiamo – ha detto il presidente Albano – di poter ricevere qui la Commissione Sanità dell’Ars e di poter presentare la struttura con i nuovi progetti che guardano alla sanità del futuro tra investimenti in tecnologia e ricerca”.

“L’impatto con questo istituto – ha rilevato l’on. Amata – è stato positivo anche per l’attenzione al decoro sia interno che esterno. Cefalù – ha aggiunto – ha le potenzialità per diventare eccellenza e per dare risposte sanitarie a un vasto territorio”.

