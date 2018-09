Rinnovato il direttivo di Feditalimprese Catania alla Guida l’imprenditrice Rita Giuffrida

Si è svolta il 14 settembre l’assemblea dei soci per il rinnovo del consiglio di Feditalimprese Catania, a guidare l’organizzazione sindacale delle piccole e medie imprese sarà l’imprenditrice Rita Giuffrida nominata nuovo Segretario comunale.

Per me e’ naturalmente, un onore, afferma il neo Segretario Rita Giuffrida, ma anche una grande responsabilità, vista l’importanza che oggi ricopre la nostra associazione a tutela delle imprese in tutto il territorio nazionale. È il momento di reagire alle difficoltà imposte dal sistema, questa è una fase difficile e’ mi rendo conto che parlare di soluzioni è alquanto azzardato, ma in quest’ottica Feditalimprese sembra aver tracciato una strada definita che fa della collaborazione tra le imprese attraverso una rete lineare il suo punto di forza. Le imprese devono essere tutelate e coinvolte in iniziative mirate al loro sviluppo, l’intenzione nell’immediato, prosegue Giuffrida, è quella di organizzare incontri tra tutti gli Amministratori locali e gli imprenditori, condividere le preoccupazioni, le speranze e un modus operandi efficace per far fronte alle esigenze di oggi. É importante condividere le proprie esperienze, stimolando il più possibile il tessuto sociale in cui viviamo quotidianamente, per far comprendere a tutti che è necessario intervenire per il bene comune e che questo passa attraverso lo sviluppo economico delle piccole economie locali senza rifugiarsi dietro obiezioni o delegando sempre al governo nazionale la responsabilità. Questo non è altro che lo stimolo per la creazione di un’ economia responsabile”.

Piena soddisfazione arriva anche dalla Segreteria Nazionale Feditalimprese.

“Facciamo un grandissimo augurio di buon lavoro afferma Gianluca Micalizzi, presidente nazionale di Feditalimprese, oggi è fondamentale affiancare le piccole e medie imprese e noi cerchiamo di farlo sostenendo e promuovendo le loro attività anche cercando di creare un circuito, una rete, che consenta la promozione reciproca delle diverse attività, fornendo tra l’altro formazione ai neo imprenditori. Possiamo ritenerci pienamente soddisfatti il nuovo direttivo di Catania sarà un punto di riferimento degli imprenditori della nostra cittá”.

Oltre a Rita Giuffrida, a composizione del direttivo comunale sono stati nominati Giovanni Condorelli come vice Segretario, e Fabio Distefano come consigliere.

