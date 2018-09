Restauro altare del Gagini allo Spasimo – Domani l’avvio dei lavori

Parte oggi alle 10,00, alla presenza del Sindaco Leoluca Orlando e dell’Assessore alla Rigenerazione Urbanistica e Urbana Emilio Arcuri, il restauro conservativo dell’Altare del Gagini allo Spasimo.

Dopo tanti anni dal ritrovamento dell’altare di Antonello Gagini, smontato in circa cinquanta pezzi e custodito negli ambienti dello Spasimo, oggi si darà inizio ai lavori di restauro e della sua ricomposizione all’interno della “Cappella Anzalone” o “Cappella di Santa Maria del Riposo”.

Il progetto dell’Altare del Gagini prevede il restauro degli elementi che lo compongono – con interventi di tipo conservativo – e la loro ricomposizione in una struttura temporanea per l’esposizione all’interno della Cappella Anzalone, posta in fondo alla navata sinistra della chiesa, ritenuto sito idoneo diverso dal sito originario destinato all’opera del Gagini.

L’ultimazione dei lavori – affidati all’Impresa A.T.I. Giovanna Comes Restauro Opere d’Arte di Catania e Nuova Cogiter di Gela (Determinazione Dirigenziale n. 205 del 18/12/2017) – è prevista per gli inizi di gennaio 2019.

