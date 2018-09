Coro Lirico Sinfonico Città di Enna: nominato il nuovo consiglio direttivo

Il Coro Lirico Sinfonico Città di Enna ha rinnovato nei giorni scorsi il proprio consiglio direttivo che rimarrà in carica per i prossimi cinque anni.

Il Maestro Gaetano Crimì è il nuovo presidente dell’associazione, flautista ecclettico, vincitore di numerosi concorsi e riconoscimenti a livello internazionale, da poco coordinatore e supervisore dell’Ensemble Strumentale Siciliana “G.Verdi”, entità artistica che è parte integrante del Coro Lirico Sinfonico Città di Enna e con il quale ha già all’attivo diverse produzioni musicali.

La segreteria del coro è affidata, invece, alla Dott.ssa Giovanna Scarlata che, insieme a Cristina Lo Monaco, tesoriera dell’associazione, curerà i rapporti con il Comune di Enna per ciò che concerne il protocollo d’intesa tra le parti che tanti buoni risultati ha fin qui prodotto.

I maestri del coro Luisa Pappalardo e Alessandro Maccari hanno così commentato.

“Siamo lieti – hanno dichiarato – di poter continuare questa bella esperienza per tutto il territorio ennese, con uno staff di grande sensibilità come quello appena eletto e con coristi appassionati e motivati, sempre più scelti e selezionati per un repertorio di gran classe. Siamo contenti di poter continuare ad offrire sempre più eventi culturali di alto livello ad Enna, esportando anche in altri luoghi questi messaggi positivi ed educativi di una città che riesce a dare la giusta importanza al patrimonio culturale e alle sue storiche tradizioni musicali”.

Com. Stam.