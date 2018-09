L’Estate è ormai alle spalle e, con l’apertura delle scuole, bisogna assolutamente prepararsi in vista della stagione autunnale e delle sue piogge.

In che condizioni si trova il sistema per il deflusso delle acque piovane a Catania? A porsi la domanda è il sottoscritto Vincenzo Parisi, presidente del comitato cittadino “Romolo Murri”, dopo aver raccolto preoccupazioni e segnalazioni dei cittadini. Oggi chiediamo al Sindaco di potenziare i controlli e gli interventi su quelle strade e quelle piazze che notoriamente si allagano durante il periodo delle piogge torrenziali. Un allarme amplificato anche dal fatto che tanti tombini sono adesso letteralmente inutilizzabili perché ricoperti da uno spesso strato di terra o catrame. Senza un lavoro incisivo Catania sarà destinata, ad ogni ondata di maltempo, a pagare un grosso prezzo in termini di sicurezza e viabilità. Strade allagate, auto in panne, infiltrazioni d’acqua e smottamenti sono scenari che, l’anno scorso, si sono ripetuti per mesi nei quartieri di Picanello, Ognina, Monte Po, Nesima, Cibali, Canalicchio e San Giorgio. Oggi serve pure un tavolo permanente atto, con la partecipazione di tecnici e assessore al ramo, a scongiurare altri pericoli e limitare i danni causati dalle prossime piogge torrenziali. Molte zone in città infatti diventano inagibili, molte arterie diventano dei fiumi e tante piazze vengono trasformate in laghi ad ogni ondata di maltempo. Non solo, con la pioggia, spuntano dappertutto voragini che mettono in pericolo l’incolumità degli automobilisti. Buche spesso nascoste dall’acqua piovana e così, quella che potrebbe sembrare una banale pozzanghera, cela invece una fossa profonda anche 20 centimetri.

Vincenzo Parisi Presidente Comitato Cittadino “Romolo Murri”

Problemi e disagi maltempo Catania

