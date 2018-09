Migranti. Suriano (M5s): Stop Hot Spot di Augusta, adesso può ripartire l’economia del porto

Roma, 17 settembre 2018 – “Finalmente il porto di Augusta potrà riprendere l’attività per la quale era stato concepito, quella commerciale”. Lo dice la deputata alla Camera del Movimento 5 Stelle Simona Suriano dopo la comunicazione del sottosegretario all’Interno, Carlo Sibilia che chiude le porte dell’hot spot nel porto commerciale di Augusta.

La scelta del precedente Governo – continua Suriano – aveva creato danni economici e amministrativi evidenti, non solo al porto, appunto, ma a tutta la cittadinanza. In un comune di 35mila abitanti, solo l’anno scorso, si è dovuto far fronte, da soli, a circa 17mila sbarcati”. “9mila mq tornano liberi – conclude la deputata del Catanese – e finalmente può ripartire l’economia del porto, generando migliaia di euro di fatturato ma, soprattutto, nuovi posti di lavoro”.

