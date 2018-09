Arduino Forza Italia. Baida-via Ruffo di Calabria- senza pubblica illuminazione

Via Ruffo di Calabria dimenticata ma solo temporaneamente dall’amministrazione e da chi oggi rappresenta la circoscrizione , si perché quando sarà il momento di nuove elezioni, qualcuno per magia si ricorderà anche di questa parte di città . Lo rende noto Nicola Arduino coordinatore di forza italia 4 di palerno.

Ringrazio il ” Comitato Civico Baida”, che continua a sottoporre all’attenzione la pericolosità della via, all’amministrazione, e la necessità di iniziare interventi di messa in sicurezza.

La Via R. Calabria, rappresenta l’inefficienza di chi rappresenta la circoscrizione e di chi amministra, è piena di buche, un manto stradale fatiscente, nessuna impianto d’illuminazione pubblica, il tutto creando disagi ai residenti, e alle attività commerciali del luogo, questa via è notevolmente transitata considerando che è una delle vie di collegamento tra Palermo e San Martino delle Scale.

Da poco la giunta comunale di Palermo ha approvato un progetto da 5mln per 730 punti luce in zona sud, con delibera del 29 agosto scorso , il progetto di fattibilità tecnica ed economica denominato “Efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione della costa SUD di Palermo” dell’importo complessivo di 5 milioni di euro. Chi ha realizzato questo progetto, o non conosce la situazione di Via Ruffo di Calabria, oppure fa finta di nulla.

