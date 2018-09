Terminato il Sondaggio riguardante i parcheggi del Policlinico

Terminato come da programma il sondaggio riguardante i parcheggi all’interno del Policlinico di Messina promosso da Fare Per Cambiare ed Associazione Orione, il sondaggio, rivolto agli studenti dell’Area Medica del Policlinico di Messina, ha avuto come oggetto il caroparcheggi! (qui maggiori dettagli: http://farepercambiarelag.com/2018/08/28/sondaggio-universitario-parcheggi-policlinico/ ) e per il quale, qualche giorno dopo il lancio della nostra iniziativa, si è mobilitato anche il rettore Cuzzocrea, dopo due settimane a votare sono stati in tantissimi e le risposte molto chiare, visti adesso i riscontri numerici, baseremo sugli stessi la nostra proposta! La proposta, completa di dati, verrà presentata nei prossimi giorni! Stay Tuned!