Brand Art Nobless e fashion cooking siciliano alla settimana della moda milanese

Opening MFW event Savò: i brand esclusivi di Art Nobless in passerella.Moda e fashion cooking per dare il via alla settimana del fashion carpet milanese

La settimana della moda milanese si apre con l’Opening Milan Fashion Week by Event Savò, il 17 settembre a Palazzo Bocconi in corso Venezia, serata d’apertura che darà il via alle sfilate dei brand emergenti di Art Nobless, un evento che sarà deliziato dal fashion cooking siciliano SiciliAmore Mangia & Bevi, con i brand Arancello e Amaro (Ribera), Vini Scalia & Oliva (Salaparuta Dop), Ficurinia per il drink, per il food presente Cannata Sicilian Bakery, con allestimento allegorico che rispecchia la tradizione sicula.

La passerella della moda milanese, sarà la vetrina d’eccezione per gli stilisti di Art Nobless, management per la moda che lavora per prestigiosi brand emergenti ed offre a stilisti e designer accessori, l’occasione di presentare al grande pubblico collezioni esclusive, handmade, all’insegna della creatività. Sono sei gli stilisti che sfileranno con Art Nobless: Katia Montagna, stilista palermitana (Atelier Chiccosa), stile altamente femminile, dai toni caldi e tessuti leggeri; Giusy Donini di Milano, designer di gioielli handmade ad alta creatività; Valentina Mondini, stilista bolognese, chiave di lettura del suo stile, l’innovazione; Daniel Bozzitelli stilista di Roma, dal talento travolgente per una donna che vuole osare; Gisella Scibona fashion-art designer catanese, eclettica, riproduce l’arte nei suoi abiti e coniuga il fashion con il cooking siciliano; Sofia Alemani stilista, di Como, da architetto riproduce mise geometriche con tessuti alternativi. Stilisti e designer accessori saranno sotto i riflettori della moda milanese e gli scatti per Art Nobless saranno realizzati dal fotoreporter romano Emanuele Tetto. L’ evento vanta di una grande macchina dell’organizzazione coordinata da Rosanna Trinchese art director: la regia delle sfilate è affidata a Stefano Bini, per l’immagine il gruppo Rop Hair coordinato da Roberto Rosini e l’accademia Liliana Paduano per il make up, il coordinamento backstage è a cura di Denise Denegri; con la collaborazione alla fotografia di Tania Volobueva, e del Dj Rio per la musica. Location protagoniste della manifestazione saranno la Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale e lo Spazio Cavallerizze del Museo Nazionale della Scienza. Svariate le iniziative, in calendario: 165 collezioni, 60 sfilate, 80 presentazioni ed ancora mostre, happening ed installazioni a tema per la città. In questa edizione targata 2019 per le nuove collezioni, si celebra la tradizione artigianale, la creatività il Made in Italy e l’innovazione. La Milano Fashion Week è sempre stupore per il suo intenso pubblico, con un calendario ricco di appuntamenti stilato dalla Camera della Moda, tra sfilate, eventi, presentazioni, party, l’eccellenza della moda italiana è sotto gli occhi di buyers e giornali.

