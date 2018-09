Polizia Municipale.- Info viabilità domenica 16 settembre

La Polizia Municipale informa che domenica 16 settembre sono previste in città alcune manifestazioni; al mattino la cerimonia in onore di Mauro De Mauro in via delle Magnolie ed un corteo di auto d’epoca che interesserà la zona di via Lanza di Scalea e la borgata di Sferracavallo in uscita dalla città.

Nel pomeriggio due processioni religiose partiranno rispettivamente dalla chiesa dei SS 40 Martiri alla Guilla di via Gioeni ed attraverserà il quartiere Capo ed il centro storico e dalla parrocchia SS. Crocifisso di via Ciaculli che si snoderà per le vie del quartiere.

Da via Ammiraglio Rizzo partirà invece la processione religiosa Hindu che interesserà il quartiere Arenella.

In serata un concerto si svolgerà sul sagrato della Cattedrale.

In dettaglio le ripercussioni sul traffico veicolare in relazione a ciascuna manifestazione:

Ore 10 Cerimonia di commemorazione del cronista Mauro De Mauro

viale Magnolie divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati dalle ore 06,00 alle ore 11,30 e comunque sino a cessate esigenze nel tratto tra via Botticelli e viale delle Alpi (O.D. 1261/17)

Ore 11,30 corteo di auto d’epoca da via Lanza di Scalea a via Plauto con proseguimento per Isola delle Femmine;

Ore 14 via Ammiraglio Rizzo angolo via Fileti, salita Belmonte, via Papa Sergio I, via Papa Gregorio Magno, via San Vincenzo de Paoli con arrivo in spiaggia Arenella;

Ore 17 Chiesa dei SS 40 Martiri alla Guilla

La processione percorrerà la seguenti vie: piazza Ss.ma 40 Martiri, via Gioeni, via Matteo Bonello, via della Gioiamia, via Iudica, via F.Raimondo, Caserma VV.FF., piazza delle Stigmate, via S. Gregorio, via Porta Carini, via Carini, piazza S. Francesco di Paola, piazza S. Oliva, via Villareale, via Ruggiero Settimo, piazza Verdi, via Maquedam via bari, via Napoli, discesa dei Giovenchi, piazza S. Onofrio, via Panneria, via delle Sedie Volanti, piazza Beati Paoli, via Beati Paoli (lato capo), via Cappuccinelle , piazza Noviziato, tratto via Papireto, via Lascaris, via Imera, via D’Ossuna, via Cappuccinelle, via Pirriaturi, via Matteo Bonello, via Carrettieri, via Gianferrara, piazza S. Cosma, via Beati Paoli (lato Cattedrale), piazza S. Agata alla Guilla, via S. Isidoro, via Spirito Santo, via Iudica, via della Gioiamia, via della Rosa, via S. Cristina, via Fastuca, via Gioeni, rientro in chiesa.

Ore 18 parrocchia SS. Crocifisso di Ciaculli con percorso da via Ciaculli a via Gibilrossa;

Ore 20 Concerto sagrato Cattedrale O.D. 1195/18

sino a termine della manifestazione

Via MATTEO BONELLO

Chiusura al transito veicolare del tratto compreso tra la Via Vittorio Emanuele e la Via Incoronazione,

VIA VITTORIO EMANUELE tratto compreso tra Porta Nuova e piazza Villena (tratto compreso tra Porta Felice e Piazza Villena);

Chiusura totale al transito veicolare anche per i veicoli autorizzati dei residenti di via Vittorio Emanuele ;

VIA GENERALE LUIGI CADORNA

Preavviso di chiusura con obbligo di svolta a sx verso via Del Bastione – Piazza Indipendenza;

VIA DEL BASTIONE (tratto compreso tra Via Cadorna e P.zza della Vittoria);

Collocazione, all’altezza dell’incrocio con Via Generale Cadorna di uno sbarramento mobile temporaneo tale da impedire l’accesso dei veicoli in transito in direzione Piazza della Vittoria/Via Vittorio Emanuele fatta eccezione dei veicoli appartenenti alle FF. O, VV.F. e di Soccorso.-

