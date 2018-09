Visita Conte Ferrandelli: “assenza sindaco mancanza di rispetto per le istituzioni e la città

Palermo, 14 settembre – “L’assenza del sindaco oggi, in occasione della visita del Premier Conte in un quartiere simbolo della rinascita cittadina, denota mancanza di rispetto nei confronti di una delle più alte cariche dello Stato. Così Fabrizio Ferrandelli, leader dell’opposizione a Palazzo delle Aquile.

Il sindaco della quinta città d’Italia non può esimersi dal rispetto delle istituzioni – continua – per non parlare del fatto che la visita si svolge proprio nella sua città, non per propaganda politica, bensì per rendere omaggio a un grande uomo, il cui sacrificio va ricordato e la cui memoria va mantenuta viva in tutti i modi possibili. I problemi si affrontano con il dialogo istituzionale ed il Sindaco avrebbe potuto cogliere l’occasione per affrontare la questione dei tagli alle periferie proprio mostrando il disagio di quel quartiere. Ma il Sindaco ha preferito come sempre la passerella mediatica piuttosto che occuparsi dei problemi reali, dai quali continua a scappare, con buona pace delle periferie e della città tutta”.

Com. Stam.