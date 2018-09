Una piazzetta dedicata a Pino Puglisi. Da oggi, infatti, piazzetta Anita Garibaldi, muta la propria denominazione in piazzetta Beato Padre Pino Puglisi.

Per il sindaco Leoluca Orlando, si tratta “di un ulteriore modo per confermare la gratitudine e l’affetto della città per Don Pino e per conservare la memoria”

