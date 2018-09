Servizio Dignità dell’Abitare – Sospensione ricevimento pubblico dal 17 al 28 settembre

Il Servizio Dignità dell’Abitare sospenderà il ricevimento del pubblico da lunedì 17 a venerdì 28 settembre. Potranno essere consegnati al personale di portineria esclusivamente le istanze per la sanatoria ed i codici Iban per il Contributo Integrazione Affitto 2014.

Per lo stesso periodo sarà sospeso il ricevimento del pubblico per le Unità Organizzative che si occupano di gestione amministrativa e contabile negli uffici del Settore Risorse Immobiliari di Via Gerardo Astorino 36.

Com. Stam.