Servizi per l’infanzia – Attivazione 6 spazi gioco per bambini dai 18 ai 36 mesi – Istanze entro le 12 del 21 settembre

Palermo: L‘Amministrazione Comunale, all’interno del Piano di Azione e Coesione (PAC) “Programma Nazionale di Servizi di Cura all’infanzia ed agli anziani non autosufficienti”, sta procedendo all’attivazione di un Servizio per l’infanzia consistente in 6 Spazi Gioco destinati a bambini di età fra 18 e 36 mesi.

Le attività, che avranno una durata di 10 mesi, saranno svolte nelle ore pomeridiane 15.30-19.30 nei giorni di Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì presso le sedi dei seguenti Asili Nido:

– “Allodola” – Via dell’Allodola, 36 – III Circoscrizione;

– “Grillo Parlante” – Via Caduti senza Croce, 22 – VI Circoscrizione;

– “La Coccinella” – Via D’Alvise, 2 – VII Circoscrizione;

– “Maria Pia di Savoia” – Via Papireto, 53/a – I Circoscrizione;

– “Peter Pan” – Via Barisano da Trani, 5/d – VI Circoscrizione;

– “Topolino” – Via Eugenio l’Emiro, 152 – V Circoscrizione.

Il servizio è gratuito per i nuclei familiari aventi indicatore ISEE/2018 inferiore a 10.000.

Per coloro che superassero tale soglia è previsto un contributo fisso di funzionamento pari ad € 30,00 mensili.

I soggetti interessati possono presentare apposita istanza nei giorni di Lunedì, Martedì e Giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12,30 e Mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 17,30, presso l’U.O. “Progettazione e gestione fondi extra-comunali infanzia” del Comune di Palermo, – Via Notarbartolo 21/a (1° Piano, Stanza 10) entro le ore 12:00 del 21 Settembre 2018.

Qualora le richieste degli utenti risultassero eccedenti il numero massimo dei soggetti ammissibili, il Servizio provvederà ad elaborare apposita graduatoria secondo Regolamento.

Per informazioni contattare la stessa U.O. “Progettazione e gestione fondi extra-comunali infanzia”, nei giorni di Lunedì, Martedì e Giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12,30 e Mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 17,30 ai numeri 0917404302 – 13 – 58 o via mail all’indirizzo t.fornaciari@comune.palermo.it.

In allegato modulo di domanda di iscrizione.

ALLEGATO A Modulo iscrizioni Spazio Gioco 2018-19