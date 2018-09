Rap: Conti sempre più in rosso

“Lo scostamento tra costi e ricavi che si evince nelle relazioni trimestrali e semestrale non fa altro che confermare quanto la Rap aveva anticipato nel Piano Economico Finanziario, approvato lo scorso marzo prima dalla Giunta e poi dal Consiglio Comunale unitamente alla delibera delle tariffe Tari 2018 – dice Massimo Giaconia di Palermo 2022 – Con quel Pef l’azienda aveva documentato e motivato uno aumento dei costi pari al 5% per il 2018, il quale fu riconosciuto dalla proprietà.

Con l’approvazione di quella delibera, di fatto l’Amministrazione Comunale si limitó ad affidare alla sola Rap, che era orfana di un CdA, la mission di riequilibrare i conti, indicando alla stessa di attuare piano di efficentamento dei costi. Già allora dissi, in un mio intervento in aula, che non sarebbe stato sufficiente il solo piano di efficentamento, tra l’altro affidato ad un’Azienda senza una governance, ma che andavano messe in atto misure più incisive, una su tutte la rimodulazione del contratto di servizio. Adesso non c’è più tempo da perdere, l’Amministrazione attiva, il Consiglio comunale e il neo Amministratore Norata, hanno il dovere di trovare le necessarie soluzione al fine di evitare il peggio. La città ha bisogno di segnali positivi, i cittadini meritano un servizio di igiene urbana pubblico più efficiente, e i dipendenti della Rap, invece, vanno rassicurati. È bene ricordare che, questi lavoratori e le loro famiglie, ancora oggi non hanno superato del tutto il trauma del fallimento di Amia”. Massimo Giaconia

Com. Stam. Ric. Pubbl.