Polpette in Festival – il primo festival del comfort food arriva a Catania. Dal 14 al 16 settembre in Piazza Immacolata a San Gregorio di Vatania.

Tondeggianti, fritte o al forno, di carne, pesce, verdure: indipendentemente da quali siano i vostri gusti, c’è sicuramente una polpetta che fa al caso vostro.Le polpette piacciono a tutti, ogni territorio ha la sua tradizione: la prima traccia che si ha di loro, per esempio, è in un ricettario del 200 a.C. della provincia di Shandong in Cina. Da allora sono state preparate e degustate in tutto il mondo. Dalla tradizionale polpetta della domenica ai sapori piu esotici e tropicali di ricette di luoghi lontani.

L’associazione Beer Sicilia, in collaborazione con l’agenzia Scirocco e con il patrocinio del Comune di San Gregorio di Catania, della Città Metropolitana e della Regione Siciliana, organizza dal 14 al 16 settembre in piazza Immacolata il primo “Polpette in Festival”, un viaggio del gusto attraverso la polpetta, comfort food per eccellenza. Dalle 18 a mezzanotte, per tre giorni, diversi chef siciliani si diletteranno nel cucinare oltre 40 ricette di polpette diverse, il tutto accompagnato da un’ottima selezione di birre artigianali e vini del territorio. Faranno da contorno all’evento tre concerti live, degustazioni, corsi, laboratori e showcooking.

Il programma completo su www.polpetteinfestival.it

