Egregio Premier, più attenzione alle aree deboli del sud così Cisl Sicilia in un tweet rivolto stamani al presidente Conte

“Egregio #premier , Sicilia ha #occupazionegiovanile sotto 30% e primato negativo in #Ue per #occupazionefemminile : 29,2%” Con prossima #Finanziaria , please, più attenzione a aree deboli del #Sud E politiche per #investimenti#infrastrutture #teconologie Incentivi al #lavoro a T.I.”.