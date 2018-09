Cimitero degli orrori San Martino delle scale monreale. Arduino F I.si faccia chiarezza. no per qualche mente malata di farsi pubblicità

Il coordinatore di Forza Italia è gia presidente della stessa frazione montana Cimitero San Martino delle Scale si scaglia contro chi vuole farsi solo pubblicità giocando con quelle persone che attendono la verità.

Domani la trasmissione della D’Urso Canale 5, tratterà il tema del cimitero. Mi auguro che si possa fare più chiarezza su questa triste storia, e che non venga strumentalizzata la vicenda. Mi dispiacerebbe che ancora ci possa essere qualcuno che nella disgrazia di come sono state trattate le salme,ci possa essere qualcuno che vuole farsi notare. Il tema è fare luce e non farsi pubblicità su una delle belle località montante come quella definita piccola svizzera.

