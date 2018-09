Ordine Medici Catania: Lorefice M5S, bene tempestivo intervento del Ministro Grillo

“Ringrazio il Ministro della Salute Giulia Grillo per essersi tempestivamente attivato nell’acquisire la documentazione in merito alle riprovevoli vicende che hanno coinvolto il presidente dell’Ordine dei medici Chirurghi e Odontoiatri di Catania, Massimo Buscema, sul quale sono in corso indagini penali della Magistratura.”

E‘ quanto dichiara la portavoce del M5S Marialucia Lorefice, presidente della Commissione Affari Sociali della Camera, in relazione alla risposta ricevuta all’interrogazione presentata insieme ad altri deputati del M5S, per sollecitare la vigilanza sull’Ordine dei Medici di Catania, il cui decoro appare fortemente compromesso dalla grave condotta del Presidente, dimessosi in questi giorni.

“Il Ministero della Salute – spiega Lorefice –ha comunicato alla FNOMCeO di ritenere sussistenti i presupposti per il commissariamento dell’Ente – nel rispetto della normativa vigente – in seguito al rinvio a giudizio del dott. Buscema, accusato di aver offeso e insultato – nella sua qualità di Direttore del reparto di diabetologia dell’Azienda Ospedaliera Cannizzaro – un paziente affetto da una grave patologia, impedendogli la visita.

L’intento del Ministero – prosegue la Presidente – è motivato anche dalle recenti dimissioni del vicepresidente e di oltre la metà dei consiglieri dell’Ordine dei medici di Catania che rendono incerto il regolare funzionamento amministrativo dell’Ente.

La FNOMCeO, dopo aver avviato procedimenti disciplinari a carico di Buscema, ha convocato per il giorno 15 settembre il Comitato Centrale per valutare i presupposti per lo scioglimento dell’Ordine in questione.

Il Ministero resta, pertanto, in attesa degli esiti di codesta riunione, indispensabili, in base alla normativa vigente, per l’adozione di ulteriori decisioni.

Sono molto soddisfatta che in tempi così rapidi, grazie all’attenzione del ministro Grillo, si stia facendo chiarezza su indecorose vicende che ledono la rispettabilità della professione medica e rischiano di compromettere il diritto alla salute dei cittadini catanesi.” Conclude Lorefice.

