Isola delle Femmine: il fascino di una volta, sfilata di abiti e accessori moda del passato

Organizzato dall’Associazione BCsicilia di Isola delle femmine, in collaborazione con il Saracen Sands Hotel & Congress Centre, il gruppo animazione Obiettivo Tropici, il Comune di Isola delle Femmine, Il Giornale di Isola, Movimento & Danza, Alterazioni Tango, Arte Danza Latina , Noi x Sferracavallo e creazioni Mikifrà si terrà giovedì 13 settembre 2018 alla ore 21,30 presso il Saracen Sands Hotel & Congress Centre via Libertà 128/A ad Isola delle Femmine la manifestazione “Il fascino di una volta, sfilata di abiti e accessori moda del passato”.

In programma tre passerelle tutte attinenti al periodo vintage. Un viaggio nel tempo attraverso gli abiti d’epoca. Nella prima le modelle indosseranno cappellini, ventagli, borse ed altri accessori d’epoca, nella seconda l’intimo della nonna, infine abiti da sposa e abiti da sera. La sfilata è composta da abiti della collezione privata del Presidente di BCsicilia Isola delle Femmine Agata Sandrone. Prevista l’esibizione di Claudia Cavallaro con una danza orientale, Simona Erta, laureata presso l’Accademia di Danza di Roma, si esibirà in una danza contemporanea, Toni Pulizzotto, Nadia Vullo e Teresa Ferrara, della scuola Alterazioni Tango, si esibiranno in un articolato tango. La serata sarà allietata dalle splendide voci di Giulia Grimaldi e Martina Maiorana. Per prenotazioni tel. 320.9089061.

