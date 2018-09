Con la “Festa di Premiazione” conclusi i giochi mondellani 2018

Palermo – Iniziati lo scorso 15 giugno, si sono conclusi i giochi mondellani con la rituale “Festa di Premiazione”, domenica 9 settembre, presso il Centro Giochi di Mondello, di Viale Regina Elena. Durante la vivace manifestazione, condotta come sempre, dall’evergreen Zio Pippo, sono stati consegnati i premi ai vincitori che hanno partecipato ai giochi a lungo termine:

-Saverio Bono coppa per “Il proverbio scompigliato”

-Paolo Croce coppa per il gioco de “Il Trottolone”

-La famiglia Branca -Tutone coppa per “Il Castello di sabbia più bello”

-Gaetano Tutone, coppa categoria sr. per il disegno più bello su “La mia Mondello”

-Leo Andrei, coppa categoria jr., giovane brasiliano di passaggio a Palermo, per “La mia Mondello”

-Alessandra Speciale, coppa per ”Miss Mondello Baby 2018”

-Massimiliano, coppa per “Mr. Mondello Baby 2018”

-Veronica e Giovanna, coppa per “Grandi attori sulla sabbia”

-Maria e Mauro, coppa per “Piccoli attori sulla sabbia”

Presente anche il M° Ignazio Pensovecchio che ha donato a Pippo Taranto un tris di piati dipinti con la tecnica del “profondismo pittorico”.

La Targa del ”Monachello d’Oro” è stata assegnata alla 18enne Manuela Russo, giudicata dal M° Angelo Messina che, con grazia e molta disinvoltura, ha cantato “A modo tuo” (un successo di Elisa, scritto da Ligabue). Visibilmente commosso, perché colto di sorpresa, il mitico Pippo Taranto, per i 50 anni di carriera, ha ricevuto una coppa consegnatagli dal dott. Giovanni Talamona Castellucci, funzionario della Società Mondello. Era il 1968 e Giuseppe Taranto, allora giovane attore del Piccolo Teatro di Via E. Amari, dalla sede RAI di Vicolo Cerda, conduceva già il suo primo programma dal titolo “Zizì”, dedicato ai bambini. Di trasmissioni ne condurrà molte altre, in occasione delle emergenti TV locali, spettacoli per tutte le età, speciali serate e concorsi vari.

Franco Verruso