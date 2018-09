Amato (Confintesa Sanità): Chiediamo tutele per il personale sanitario in trasferta

“L’incidente avvenuto ieri sera all’aeroporto Falcone/Borsellino di Palermo ci da il polso di come manchi la salvaguardia per gli operatori della sanità, infatti a bordo dell’aeromobile erano presenti un’equipe per l’espianto degli organi composta da un infermiere e medico per un transfer. Confintesa Sanità chiede al Ministro Grillo ed al Governo Nazionale un intervento tempestivo per tutelare l’incolumità di tutto il personale sanitario in trasferta” questo è l’appello del Segretario Nazionale di Confintesa Sanità, Domenico Amato, che chiede un atto di responsabilità da parte dell’esecutivo nazionale in garanzia del personale sanitario in missione.

Com. Stam.