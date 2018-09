Napoli: 75° anniversario delle Quattro Giornate. Tavola Rotonda su “L’eccidio dei Carabinieri della Stazione Porto e la Liberazione della Città”. Alle 16.00 del 13 settembre, organizzata dall’Arma dei Carabinieri, dal Comune di Napoli e Dall’Università “Federico II” nell’aula Magna Storica sul corso Umberto I, avrà luogo una tavola rotonda sul tema “L’eccidio dei Carabinieri della Stazione Porto e la Liberazione della Città”.

Dopo i saluti introduttivi del Rettore, del Sindaco e del Generale Vittorio Tomasone, moderati da Federico Monga interverranno un protagonista delle 4 giornate, Professori di Storia Contemporanea e di Filosofia Teoretica e Morale, uno Scrittore e il Presidente delle Comunità Ebraiche Italiane.Le conclusioni saranno del Generale di Corpo d’Armata Giovanni Nistri, Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri.Dopo l’8 settembre 1943 i nazisti diedero inizio a una distruzione di Napoli che secondo le indicazioni di Hitler doveva essere ridotta in “fango e cenere”.Tra le prime devastazioni l’incendio dell’Università Federico II il cui Rettore, Adolfo Omodeo, aveva indicato agli studenti la strada della libertà.A seguire rastrellamenti, con la popolazione costretta ad assistere in ginocchio all’esecuzione di un marinaio.Il 12 settembre i tedeschi attaccarono la Stazione Carabinieri Porto. I 14 Carabinieri che vi si trovavano, esaurite le munizioni dopo una accanita resistenza furono costretti ad arrendersi. Vennero dichiarati prigionieri di guerra ma il 13 settembre, portati a Teverola, furono fatti disporre su due file e trucidati a colpi di mitragliatrice in località “Madama Vincenza”.La sera del 27 settembre le prime avvisaglie della rivolta di popolo che esplose in città.Il 1° ottobre, quando gli Alleati entrarono a Napoli, la trovarono completamente libera, grazie al coraggio e al sacrificio dei suoi abitanti…