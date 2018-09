Le prossime sfide di I&C: si cambia Talking, eventi, piattaforma social

Rilancio dell’unico format della Sibaritide in digitale terrestre e sui social, l’organizzazione di un prossimo convegno, l’apertura di una nuova sede, l’azione bilaterale tra inchieste giornalistiche e le eccellenze del territorio.

Corigliano Rossano :Nella prossima puntata di TALKING ESTATE prospettive e obiettivi del gruppo “Informazione & Comunicazione”, testata giornalistica che opera in più settori dalla comunicazione pubblica/aziendale all’informazione. In ottobre si partirà con la nuova formula di TALKING, mentre è in itinere l’organizzazione di un evento in vista delle elezioni amministrative del nuovo comune Corigliano Rossano programmate per la primavera del 2019. Nuova veste grafica, dirette fb in HD, una nuova sede logistica di supporto alla principale, l’annuncio di un progetto straordinario ed ambizioso. I dettagli saranno illustrati nel corso di una approfondita intervista della conduttrice Rossella Molinari al direttore della testata giornalistica Matteo Lauria, il quale illustrerà la prossima pianificazione che pone al centro delle attività le produzioni televisive in onda su ben quattro emittenti. La filosofia editoriale tenderà da un lato a valorizzare l’elemento della denuncia giornalistica, dall’altra ad esaltare le varie eccellenze del territorio. I numeri sono dalla parte di I&C, il direttore responsabile di EsperiaTv Salvatore Audia ha elogiato il lavoro svolto dal gruppo nel corso della presentazione ufficiale del nuovo palinsesto dell’emittente televisiva a Crotone. Iniziativa alla quale erano presenti per I&C, il presidente del gruppo Antonia Russo e il Direttore Matteo Lauria.

Nella seconda parte di TALKING ESTATE la presentazione del nuovo libro di Diego Dalla Palma nell’ambito dell’iniziativa dell’Associazione Aglaia. Dalla Palma rilascia una lunga e interessante intervista di approfondimento a I&C sulla Calabria e i calabresi, sulle condotte etiche e morali, sul modo di concepire la vita.

PARTNER TALKING

KELIWEB S.R.L. – Via Bartolomeo Diaz, 35 – Rende – Tel. 800.97.40.99 fax (+39) 178.273.92.25 – www.keliweb.it

I&C – SERVIZI ALL’UTENZA I&C è dotata di strumentazione tecnologica innovativa per la messa in onda in HD delle dirette sulle pagine social network facebook. Tale strumento può rilevarsi efficace e strategico sul piano mediatico per la riproduzione di eventi pubblici (conferenze stampa, manifestazioni, convegni, incontri, riunioni, comizi, etc…). Grazie all’accordo raggiunto tra i gestori delle pagine facebook informazionecomunicazione.it, coriglianocalabro.it, rossanocalabro.it, sibarinet.it, altrepagine.it, coriglianoinforma.it, ilcoriglianese.it e radiocalabria.it , ciascun evento può essere trasmesso simultaneamente a reti unificate in diretta nelle otto postazioni mediatiche, raggiungendo di fatto un numero consistente di visitatori. Per info. news@informazionecomunicazione.it (cell.339/4208586)

TALKING – MESSA IN ONDA IN DIGITALE TERRESTRE

I CANALI. In tutta la regione Talking potrà essere seguito su EsperiaTv (REGIONALE) al canale 18 del digitale terrestre: in prima serata ogni mercoledì alle 21.00, e in replica tutti i giovedì alle 23.30, venerdì alle ORE 15.00, domenica 19.30.

Su Telelibera Cassano (REGIONALE) al canale 92 la trasmissione andrà in onda ogni venerdì alle 20.30. e sabato ore 15.30.

Su Teletebe ai canali 115-293(Calabria), 697 (Campania e Basilicata) ogni giovedì alle ore 21.15 e tutti i venerdì alle ore 14.45.

Su Mediasud ai canali 876 e 292 (Calabria), e 292 (Puglia e Basilicata) ogni venerdì alle ore 19.30 e ogni sabato alle ore 18.

TALKING SUI SOCIAL : da venerdì, un estratto di Talking sbarca sui social, siti, blog e pagine facebook: informazionecomunicazione.it, coriglianocalabro.it, rossanocalabro.it, sibarinet.it, coriglianoinforma.it, radiocalabria.it

