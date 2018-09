Girgenti Acque: Canicattì – Ordinanza 175/18 – Ripristino erogazione, a scopi potabili, dell’acqua distribuita in Via Micca e Via Toselli

Girgenti Acque S.p.A. comunica che il Sindaco del Comune di Canicattì, in data odierna, ha emesso l’Ordinanza n° 175, con la quale vengono revocate le precedenti Ordinanze Sindacali n° 93/18 e n° 107/18 che disponevano l’utilizzo dell’acqua distribuita, nelle Vie Toselli e Micca, per usi non potabili.

Pertanto si comunica che l’acqua distribuita nella Via Pietro Micca e nella Via Pietro Toselli, nel Comune di Canicattì, può essere utilizzata per scopi potabili.

Aragona Li 12/09/2018 Girgenti Acque S.p.A.

Com. Stam.