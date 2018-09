evento gratuito a cura del Centro Rishi Barag 1 “open week “Yoga per tutti” dal 14 al 16 settembre.

Il Centro di Cultura Rishi Barag 1 . In occasione della presentazione dei nuovi corsi di yoga è lieta di invitarvi all’ “OpenWeek“, organizzato dal 14 al 16 Settembre all’insegna del benessere fisico – spirituale e mentale –

Per questo vogliamo invitare sia giovani, che adulti e bambini, per un’occasione imperdibile per conoscere le attività del Centro e per la presentazione della conferenza sul Seminario di Introduzione allo Yoga del MaestroYogiRaj Aruna Nath Giri.

Venerdì 14 Settembre ore 18.30 Yoga per adulti

Sabato 15 Settembre ore 11.00 Yoga per bambini (6-10 anni)

Domenica 16 Settembre ore 18.30 Tecniche di Rilassamento

L’evento, che si terrà presso i locali di Via de Spuches n. 7, terminerà con la condivisione di una tisana offerta dal Centro Yoga

* Si ricorda di indossare abiti comodi.

Per informazioni – tel/whatsApp 3386418580 – mail:barag1@centroculturarishi.it

www.centroculturarishi.it – fb: Centro di Cultura Rishi Barag 1

Com. Stam. Ric. Pubbl.