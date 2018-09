Da Comune Trapani – Sviluppo turistico e azioni di promozione pubblicitaria del territorio trapanese per la primavera estate 2019

Si è svolta ieri, presso la Sala Laurentina, la riunione convocata dal Sindaco di Trapani Giacomo Tranchida, per discutere sulle possibili azioni di promozione turistica del territorio trapanese per la prossima stagione primavera estate 2019.

Presenti al tavolo della presidenza il Commissario del Libero Consorzio di Trapani Raimondo Cerami, Giuseppe Pagoto in qualità di presidente del Distretto Turistico della Sicilia Occidentale e l’Assessore al turismo del Comune di Trapani Rosalia D’Alì.

Presenti anche i rappresentanti istituzionali dei comuni di Alcamo, Buseto Palizzolo, Campobello di Mazara, Castellammare del Golfo, Erice, Favignana, Marsala, Paceco, San Vito Lo Capo e Valderice.

Il Sindaco Tranchida, introducendo i lavori, ha sottolineato le priorità su cui le Amministrazioni sono state impegnate nel corso degli ultimi mesi soprattutto con riferimento al rilancio dell’aeroporto “V. Florio”, il cui bando per il co-marketing ha trovato recente pubblicazione a seguito dell’impegno delle Amministrazioni aderenti, sottolineando, tra l’altro, l’esigenza degli operatori turistici, di rilanciare il territorio e favorire l’incremento di presenze turistiche per il prossimo anno. Il tutto in un’ottica di azione di sistema che intende fare rete con tutto il territorio, al di fuori di ogni anacronistico campanilismo.

In tale direzione il Sindaco Tranchida ha reso noto di un incontro operativo, tenutosi ieri pomeriggio, unitamente alle società aeroportuali Gesap e Airgest, al Commissario del Libero Consoorzio di Trapani Cerami. A seguire, in serata, è stato sollecito il Vice Presidente della Regione Gaetano Armao, circa il superamento delle criticità nei collegamenti in gomma tra gli aeroporti di Palermo e Trapani.

Nel suo intervento, il dott. Cerami, Commissario del Libero Consorzio, ha ribadito la necessità di utilizzare al meglio i fondi (€ 2.500.000) di ristoro al territorio per i danni subiti dall’inattività dello scalo civile nel 2011, a causa della guerra in Libia. Fondi che potranno essere integrati con i contributi dei vari comuni che aderiranno.

A tal proposito il Sindaco di Marsala, Alberto Di Girolamo, ha proposto, per i comuni, di ribadire le stesse quote che sono state versate negli anni precedenti per il co-marketing.

Dopo vari interventi l’incontro si è concluso con l’invito e l’impegno a decidere velocemente, in funzione del prossimo appuntamento del 20 settembre prossimo, per svolgere azioni concrete in funzione della primavera-estate 2019.

Com. Stam.