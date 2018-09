Al via ad Enna i casting per l’edizione 2019 de “La Scala della Moda”: ecco i nomi dei primi finalisti

Finite le ferie di Agosto si rimette in moto la macchina organizzativa de “La Scala della Moda”, il concorso di bellezza tra i più ambiti in Sicilia e in tutto il Sud Italia le cui finali si svolgeranno ad Enna nel prossimo mese di Luglio.

Dopo lo strepitoso successo della finale dello scorso 7 e 8 Luglio, sono iniziati, infatti, il 7 Settembre i casting che da adesso fino al mese di Giugno si svolgeranno in tutta Italia. Il tour delle selezioni al concorso è partito proprio dal capoluogo siciliano sede de “La Scala della Moda”, Enna, in un evento organizzato dall’associazione di quartiere Lummardì presieduta da Eduardo Campione e svoltosi all’ombra del maestoso Castello di Lombardia. A presentare la serata, che ha visto alternarsi sul palco moda, bellezza e musica, il direttore artistico del concorso Joselito Pappalardo e l’artista ennese Maria Rita Campione.

Questi i nomi dei primi concorrenti che hanno superato le selezioni guadagnandosi l’accesso alle finali, sia ragazze che ragazzi, con le rispettive età e città di provenienza: Roberta Manzo 15 anni di Caltanissetta, Vincenzo Terrazzino 15 anni di Caltanissetta, Dalila Tona 14 anni di Mascalucia (Ct), Natalie Lo Re 15 anni di Catania, Melania Patelmo 20 anni di Enna, Gaia Rigatuso 16 anni di Gangi (Pa) e Agata Castoro 17 anni di Valguarnera (En). Ai più votati del primo casting, Roberta Manzo e Vincenzo Terrazzino, la giuria ha assegnato le fasce rispettivamente di Prima Miss dell’Anno 2019 e Primo Mister dell’Anno 2019 afferenti al concorso Miss & Mister Moda Sicilia.

Organizzazione de “La Scala della Moda” già a lavoro anche per ciò che concerne le finali di Luglio. Numerosi, si ricordano, i titoli in palio: “Miss & Mister Moda Sicilia”, “Miss e Mister GentediDomani” e “Miss e Mister Città di Enna”, oltre al ricco montepremi di cinque mila euro tra titoli, fasce, gioielli ed una crociera di cinque giorni sul Mar Mediterraneo. Il concorso, inoltre, consentirà ad alcuni concorrenti, come avvenuto per le passate edizione, l’accesso diretto ad altri prestigiosi concorsi di bellezza di livello nazionale come “Una ragazza per il cinema”, “Miss Venere” e “Mister Intimo e Miss Lingeria”. A questi va ad aggiungersi il concorso nazionale “La Fotomodella Italiana” del patron Andy Giannet, novità già annunciata nei giorni scorsi dal patron del concorso e presidente dell’associazione GentediDomani organizzatrice dell’evento Giuseppe Pappalardo.

Un’edizione, quella che è appena partita, che si preannuncia già molto ricca e affascinante. Per maggiori informazioni e iscrizioni al concorso contattare l’associazione “Gente di Domani” all’indirizzo email presidente@gentedidomani.com oppure consultare il sito web www.lascaladellamoda.com.

Com. Stam.