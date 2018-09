Scuole comunali – Iniziative contro il razzismo e la xenofobia

Accogliendo l’invito dell’Amministrazione comunale per l’organizzazione di iniziative contro il razzismo e la xenofobia, in occasione dell’imminente avvio dell’anno scolastico le scuole afferenti la III U.D.E proporranno le seguenti iniziative:

– Asilo Nido “Tom & Jerry ” – mercoledì 12 settembre alle ore 12,15: presso la villa di Via Leonardo da Vinci (accanto Oviesse) flash-mob bambini, educatori e genitori con canti, danze e tanto altro

– Asilo Nido “Tornatore” – giovedì 13 settembre alle ore 10,00: esibizioni in canti, danze.



– Asilo Nido “Girasole” – giovedì 13 settembre alle ore 11,00: mostra itinerante ” il giardino animato” di scatti che catturano i momenti significativi di vita vissuta in aggregazione e integrazione. Proiezione di video ed allestimento di un laboratorio esperienziale



– Scuola dell’Infanzia “Arcobaleno” – mercoledì 12 settembre dalle ore 09,00 alle ore 11,00: accoglienza con esibizioni in canti e danze.

– Scuola dell’Infanzia “Galilei” – dal 12 al 14 settembre affiggerà cartelloni con frasi di benvenuto e accoglienza nelle diverse lingue del mondo.

Anche le scuole della IV UDE, ovvero “Germania“, “Sardegna“, “Stella Marina” e “Peralta“, provvederanno alla preparazione di cartelloni, banner e gadget relativi all’inclusione e all’uguaglianza.

“I servizi educativi comunali – dichiara l’Assessora alla Scuola, Giovanna Marano – nel riaffermare il proprio ruolo di comunità educante daranno un segnale efficace contro ogni forma di razzismo e di rifiuto dell’altro per richiamare, durante le prime giornate di scuola, l’attenzione delle famiglie e dei bambini all’accoglienza e al rispetto della dignità della persona umana”.

Com. Stam.