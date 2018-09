In riferimento al comunicato stampa numero 8 stagione sportiva 2018/2019, Nuova Pallacanestro Messina tiene a sottolineare che la collaborazione di Francesco Anselmocon la società verrà svolta in forma di consulenza tecnica organizzativa in quanto lo stesso è attualmente allenatore e responsabile del settore giovanile della società Real Basket Agrigento.

