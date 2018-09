Operazione antidroga dei Carabinieri. I complimenti del Sindaco

“A nome di tutta la Comunità credo doveroso esprimere il mio ringraziamento e il mio apprezzamento per gli organi inquirenti e per i Carabinieri che in queste ore hanno duramente colpito una organizzazione dedita allo spaccio di stupefacenti in città.

Anche attraverso una forte azione di repressione si affermano i principi di legalità e si restituiscono alla convivenza civile ampie zone della città.Questo intervento su Ballarò e sul centro storico è in perfetta sintonia con l’opera di ricostruzione del tessuto civile e della costruzione di un percorso di legalità condivisa con residenti, commercianti e fruitori dei mercati storici”.

Lo ha dichiarato il Sindaco, Leoluca Orlando.

Com. Stam.