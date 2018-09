Messaggio del Sindaco Alberto Di Girolamo e dell’Assessore alla Pubblica Istruzione Anna Maria Angileri in occasione dell’apertura del nuovo anno scolastico

Prende il via il nuovo anno scolastico. Nei giorni scorsi il Sindaco Alberto Di Girolamo e l’Assessore alla Pubblica Istruzione hanno incontrato i Dirigenti scolastici per pianificare quanto necessario al buon inizio del nuovo ciclo di lezioni. Oggi il primo cittadino e l’assessore Angileri desiderano rivolgere il loro messaggio e il loro augurio a quanti studenti, presidi, operatori scolastici, ecc. da oggi tornano a scuola.

Il suono della campanella che segna l’inizio di un anno scolastico è un momento caratterizzato da forti emozioni e carico di aspettative.

Nella nostra qualità di amministratori, in questo momento così importante, desideriamo rivolgere a tutti gli studenti, ai docenti e alle comunità scolastiche tutte un augurio di buon lavoro e di un anno scolastico sereno e ricco di soddisfazioni.

Agli studenti in particolare rivolgiamo l’invito a dare il meglio di sé, a studiare, ad impegnarsi nella consapevolezza che solo il possesso di una solida cultura porta alla creazione di coscienze critiche, consapevoli e capaci di operare scelte autonome.

Quello che si diventa da adulti si costruisce sui banchi di scuola, è lì che si formano quelle teste “ben fatte” di cui ha tanto bisogno il nostro Paese per costruire un futuro migliore.

Buon anno scolastico anche a tutte le famiglie nella certezza che una proficua collaborazione e un’alleanza educativa tra scuola, pubblica Amministrazione e famiglie sia indispensabile per una migliore crescita umana e culturale dei nostri giovani.

Da parte nostra abbiamo investito e continueremo ad investire sulle scuole del territorio, garantendo il servizio degli scuolabus fin dal primo giorno di scuola, della mensa, potenziando le strutture per la prima infanzia e mettendo in campo un importante lavoro di progettualità per adeguare, mettere in sicurezza e riqualificare gli Istituti scolastici, intercettando fondi regionali, nazionali ed europei.

Tutto questo per facilitare il raggiungimento dell’obiettivo principe che la scuola si propone e che è il successo formativo degli studenti.

