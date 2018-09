Come arricchire l’offerta formativa scolastica e allargare la cooperazione tra le scuole siciliane ed europee? Quali sono le opportunità offerte alle scuole, ai docenti e agli studenti dai programmi europei?

EU School: Alleanze educative per una scuola d’eccellenza è un evento informativo gratuito organizzato dal CESIE e dal Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci” allo scopo di promuovere nuove forme di cooperazione fra scuole e terzo settore nel campo dell’educazione primaria e secondaria. L’incontro si terrà l’11 Settembre 2018 a partire dalle 15.00 presso la Sala Lanza dell’Orto Botanico di Palermo.

Durante l’evento, verranno presentate le attività progettuali del CESIE e del Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci” divise per aree tematiche: Integrazione interculturale; Inclusione sociale; Antibullismo e uguaglianza di genere; Counselling e prevenzione dell’abbandono scolastico.

I docenti conosceranno le attività formative proposte dalle due organizzazioni per l’anno scolastico 2018/2019 e accederanno ad informazioni su come partecipare ai progetti europei Erasmus+ specifici per la scuola o fare rete con altre scuole europee.

Il valore aggiunto dell’appuntamento è uno sguardo aperto sull’Europa e sulle opportunità offerte alle scuole dal programma Erasmus+ per sostenere docenti, presidi ed educatori nell’acquisizione e potenziamento di nuove competenze professionali attraverso formazioni e sistemi di valutazione innovativi.