Autostrada ME-PA (A20) – riaperta la tratta Campofelice di Roccella – Castelbuono (direzione PA) ed eliminato il doppio senso di circolazione nella carreggiata opposta (direzione ME).

E’ stata, oggi, riaperta alla viabilità la tratta autostradale Campofelice di Roccella – Castelbuono (direzione PA) che da tempo era chiusa al traffico per lavori di messa in sicurezza per dissesto idrogeologico a seguito di un violento temporale abbattutosi nel 2016 in quella zona causando diversi danni al territorio.

Conseguentemente, oggi stesso, è stato abolito il doppio senso di circolazione che era stato attivato nella carreggiata opposta (direzione da PA per ME) per tutta la durata dei lavori.

Alla riapertura della tratta ha presenziato l’Assessore Regionale alle Infrastrutture On. Marco Falcone accompagnato dal Consigliere di Amministrazione del CAS Avv. Maurizio Siragusa.

Presenti, pure, l’ing. Alfonso Schepis RUP dei Lavori e l’ing. Angelo Puccia responsabile della Assistenza al Traffico e Viabilità della tratta.

Ieri il sopralluogo del Direttore Generale ing. Salvatore Minaldi.

Impresa esecutrice lavori Peloritana Appalti di Barcellona P.G.

Spese con fondi CAS.

