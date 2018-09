Attività del Team open data, seminario sui dati aperti satellitari per il monitoraggio delle infrastrutture nel territorio

Domani, mercoledì 12 settembre, alle ore 10.30 si terrà presso la sede del Servizio Innovazione (ex Caserma Falletta, via dello Spirito Santo 35) una riunione didattica sull’uso dei dati satellitari per il monitoraggio delle infrastrutture nel territorio.

L‘occasione – dichiara il Dirigente del Servizio Innovazione, Gabriele Marchese – è ideale per diffondere cultura sull’uso dei dati satellitari ai referenti open data e ai Dirigenti, e a tale scopo la riunione rientra nelle attività del Team open data del Comune di Palermo.

I destinatari principali dell’evento didattico sono: personale che si occupa di pianificazione territoriale, SIT, gestione manutenzione strade e opere pubbliche, protezione civile, ecc.

Ad oggi il Comune di Palermo è dotato di un portale open data https://opendata.comune.palermo.it/ che contiene 971 dataset pubblicati. La metadatazione dei dataset pubblicati è conforme alle linee guida AgID del profilo nazionale DCAT_AP_IT, necessarie per esporre automaticamente i metadati dei dataset locali sul portale nazionale dei dati aperti e su quello europeo.

Il Team open data, previsto dalle linee guida comunali, si riunisce per confrontarsi sull’argomento della pubblicazione dei dati e per il miglioramento della qualità dei dataset da esporre pubblicamente. A tali incontri può partecipare chi è interessato alla politica di Open Government e Trasparenza del Comune di Palermo”.

Com. Stam.