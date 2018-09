Omicidio Ievolella. Orlando e Nicotri: “Vicenda che ricorda anni bui”

Palermo: L’Assessore al Personale Gaspare Nicotri ha partecipato stamattina, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, alla commemorazione di Vito Ievolella, sottufficiale dei Carabinieri ucciso dalla mafia il 10 settembre del 1981.

“Per ben tre volte – ricordano il Sindaco Leoluca Orlando e l’Assessore Nicotri – il processo contro i presunti autori del delitto fu annullato in Cassazione dalla Sezione guidata da Corrado Carnevale. Quella vicenda umana e giudiziaria ci porta alla memoria un periodo buio della nostra storia, un periodo in cui pezzi importanti dello Stato erano “distratti” se non collusi, mentre uomini valorosi come Ievolella facevano luce sugli interessi della mafia e sui traffici illeciti che questa gestiva. Anche per questo – concludono – ricordare oggi quel sacrificio è un dovuto atto di riconoscenza e di rispetto per la famiglia e per l’Arma”

