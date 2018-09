Malore sul volo Jet2, passeggero muore sull’aereo: inutile l’atterraggio d’emergenza

Ha avvertito un malore sul volo Jet2 LS 171 che lo doveva portare da Manchester a Ibiza (16:50 – 20:45), ma l’atterraggio d’emergenza all’aeroporto Tolosa si è rivelato inutile. Quando l’aereo è atterrato a Tolosa, infatti, per il passeggero, che dovrebbe essere un cittadino britannico, non c’era più nulla da fare.

Il malore avrebbe colto l’uomo sabato sera dopo le 18:00. Un testimone ha raccontato che immediato è stato l’intervento di alcuni passeggeri e membri dell’equipaggio che hanno cercato anche di rianimare il viaggiatore somministrando per via endovenosa una flebo durante l’emergenza a mezz’aria, ma inutilmente. Una portavoce della compagnia aerea ha confermato la morte dell’uomo. Quando l’aereo è atterrato, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, infatti, per il passeggera, di cui non si conosce l’età, non c’era più nulla da fare. Il malore avrebbe colto l’uomo poco dopo le 18 di sabato sera. Secondo gli agenti della Polizia che hanno svolto poi tutti gli accertamenti si tratta di morte naturale. Il volo ha lasciato Tolosa per la sua destinazione, Ibiza, atterrando all’01:25 con un ritardo di quasi cinque ore.

