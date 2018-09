Incontro per aspiranti famiglie affidatarie

Palermo: Un incontro rivolto alle persone interessate a diventare famiglia affidataria avrà luogo mercoledì 12 settembre 2018 alle ore 15.00 presso i locali dell’U.O. Affidamento Familiare, siti a Palermo in piazza Noviziato n. 20/A, 1°piano.

Durante l’incontro – gratuito e rivolto a famiglie, coppie coniugate o conviventi, persone singole, con o senza figli – saranno fornite informazioni sull’affido familiare e sul percorso di formazione da svolgere per candidarsi ad un affido. Si parlerà anche di affido di minori stranieri non accompagnati e della possibilità di proporsi come famiglie di appoggio.

Gli interessati potranno comunicare la propria partecipazione chiamando ai numeri telefonici 091/6093203; 091/581018; 091/7408705/03/12 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 14.00.

Saranno presenti anche degli affidatari che porteranno una breve testimonianza della loro esperienza e parleranno delle associazioni di famiglie affidatarie di cui fanno parte.

