Il Sindaco Alberto Di Girolamo: “nessuna sostituzione di lampade e nessun intervento di manutenzione del verde in spazi privati. Gli interventi sono stati effettuati nella piazza di Terrenove dove si è tenuta l’annuale festa in onore di Maria Santissima Bambina”

Alcuni Organi di stampa hanno riportato notizie apprese durante i lavori consiliari di giovedì scorso a seguito dell’intervento del consigliere Angelo Di Girolamo sulla presunta sistemazione di aiuole e sostituzione di lampade in proprietà privata da parte di operai comunale.

A tal riguardo l’Amministrazione, con il suo Sindaco, Alberto Di Girolamo, intende fare delle precisazioni:

“Né lo scrivente, né tanto meno gli assessori hanno dato mai dato disposizione agli operai del verde pubblico o agli elettricisti di sistemare aiuole o di sostituire lampade in zone private – precisa il Sindaco Alberto Di Girolamo. L’intervento di pulitura e la sostituzione di alcune lampade cui il consigliere comunale Angelo Di Girolamo si è riferito durante i lavori consiliari di giovedì scorso è stato attuato nella piazza antistante il sagrato della Chiesa di Terrenove-Bambina e non certamente in una piazzetta privata. Come è ormai noto a tutti nella prima decade di settembre è consuetudine che si svolga la Festa liturgica di Maria Santissima Bambina, uno degli eventi religiosi ma anche ricreativi più attesi dalla popolazione del versante sud della Città. La piazza, peraltro, in occasione della festa stessa viene frequenta da migliaia e migliaia di persone”.

