Girgenti Acque: Guasto Acquedotto “Tre Sorgenti” – Interventi manutentivi, programmati, nella condotta consortile

Girgenti Acque S.p.A. comunica che il consorzio “Tre Sorgenti”, che ancora oggi mantiene la gestione dell’omonimo acquedotto, ha segnalato diverse perdite idriche, lungo la condotta consortile, che creando un deficit idrico nell’adduzione ai serbatoi comunali, alimentati dal suddetto acquedotto, necessitano di urgenti interventi di riparazione.

Girgenti Acque S.p.A. effettuerà, ancora una volta in via sostitutiva, a partire da giovedì 13 settembre 2018, le necessarie lavorazioni, sull’acquedotto in questione.

Pertanto nella tarda serata di mercoledì 12 settembre 2018, sarà interrotta la fornitura idrica nei Comuni di:

Castrofilippo ;

Grotte ;

Naro ;

Racalmuto.

Di conseguenza, si verificheranno degli slittamenti sulla turnazione idrica prevista per le giornate del 13/08/2018 e 14/08/2018 nei Comuni interessati.

Si significa che eseguiti gli interventi di riparazione a fornitura idrica tornerà regolare, normalizzandosi nel rispetto dei necessari tempi tecnici.

Aragona Li ­­­ 10/09/2018 Girgenti Acque S.p.A.

