Astronauta Nespoli e gironalsita Bianucci premiati al Centro Astronomico di Isnello (PA)

Ricreati per l’occasione dal maestro pasticcere Nicola Fiasconaro i dolci imbarcati 11 anni fa sul Discovery Shuttle della Nasa.

Milano – Dal Parco delle Madonie (polmone verde della provincia di Palermo) ai più sconfinati orizzonti spaziali. È sempre più stretto il legame che unisce l’azienda dolciaria siciliana Fiasconaro ai grandi protagonisti dell’astrofisica e dell’astronautica mondiale.

Ieri pomeriggio, nel corso di un evento organizzato dalla Fondazione GAL Hassin – Centro Internazionale per le Scienze Astronomiche di Isnello (comune delle Madonie a una manciata di chilometri da Castelbuono, dove l’azienda Fiasconaro ha sede), l’astronauta Paolo Nespoli e il giornalista/scrittore scientifico Piero Bianucci hanno ricevuto un importante riconoscimento assegnato ogni anno a chi ha saputo distinguersi ‘nell’ambito della ricerca o della comunicazione delle scienze astronomiche’. Il Premio, un ricamo di filo d’oro che rappresenta una spirale, è stato accompagnato da un simbolico omaggio Fiasconaro, azienda che figura fra i fondatori della Fondazione GAL Hassin: un piccolo dolce evocativo di quello che lo stesso Nespoli gustò 11 anni fa, nel corso di una missione spaziale.

Pare una favola ma è pura realtà. Il 23 ottobre 2007 un carico di dolcetti a base di panettone e pasta di mandorla creati appositamente dal maestro pasticcere Nicola Fiasconaro andò letteralmente in orbita a bordo del Discovery Shuttle della Nasa. Dopo aver superato i più accurati test microbiologici, i dolcetti furono imbarcati sulla navicella per poi essere consumati a bordo in occasione della cena in onore di Palo Nespoli, componente italiano dell’equipaggio internazionale. Fu quello il primo Convivio Spaziale di Cucina Italiana avvenuto a bordo di uno Shuttle. Un evento straordinario reso possibile anche grazie all’impegno profuso da Emanuele Viscuso, delegato in Florida (USA) dell’Accademia Italiana della Cucina.

Come scordarlo, poi? Erano firmati Fiasconaro anche i dolci evocativi omaggiati nel corso del convegno scientifico tenutosi nel giugno del 2017 nell’ambito del Festival del Volo alle porte di Milano (Parco Experience – ex Area Expo di Rho) per celebrare il 25° anniversario del primo italiano nello spazio. Fra i presenti, in quell’occasione, anche Franco Malerba, primo astronauta italiano, e Debora Corbi, Capitano dell’Aeronautica.

Cibo & Spazio? Binomio sicuramente gustoso che Fiasconaro, negli anni, continua a mantenere vivo. Una grande soddisfazione per questa azienda che, nata circa sessant’anni fa come piccola gelateria artigianale, è oggi ormai apprezzata nel mondo intero. E nei più sconfinati orizzonti spaziali.

Com. Stam.