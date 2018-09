Arduino F I: L’ Assessore Cangeni tratta San Martino delle scale come un condomino di Palazzo

L’ ass. Cangemi di Monreale (PA) , ha voluto affrontare il tema raccolta della spazzatura differenziata e dell’organico di Piano Geli e San Martino, come se fosse un incontro di condominio. Invece di fare un incontro pubblico presso la sede del comune, per coinvolgere tutti gli abitanti. Prendendo alla fine la soluzione del porta a porta, e di lasciare l’organico sotto casa dalle 2200 in poi…davvero una soluzione innovativa.

Lo rende noto Nicola Arduino coordinatore di Forza Italia Palerno.

Questa iniziativa spiega Arduino è stata sponsorizzata da un Comitato Civico, dove qualcuno ha fatto notare che ci sono altri disservizi che hanno più urgenza, come strade, illuminazione, sicurezza, fognatura.Però chi dissente, viene attaccato di dire eresie. Quello di Piano Geli sembra un club chiuso se non si è d’accordi si viene discriminati ed etichettati di fare politica. Per me è un cattivo modo di far partecipate la gente alla vita comune.

