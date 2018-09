“Come è noto, l’amministrazione comunale ha avviato, ormai da oltre un anno, un’azione di contrasto del fenomeno della evasione fiscale e del mancato pagamento delle sanzioni per violazioni del Codice della Strada.

Tale attività, che ad oggi ha permesso il recupero di oltre 12 milioni di euro alle casse comunali, si è articolata con diversi strumenti improntati al dialogo con i cittadini e a fornire strumenti e regole che rendessero non necessario il recupero coatto, dandoz la possibilità di mettersi in regola con tempi e modalità il più possibile sostenibili per singoli, imprese e famiglie.

Questo è stato e sarà lo spirito con cui l’Amministrazione opera nei confronti di tutti, consci dell’uguaglianza dei cittadini, di tutti i cittadini di fronte alla legge in termini di diritti e doveri.

Da parte dell’amministrazione quindi viene l’invito a tutti i cittadini interessati a verificare la possibilità di ricorso agli strumenti agevolati previsti, utilizzando i canali messi a disposizione dal Comune.”

Lo dichiara l’assessore al Bilancio Antonino Gentile.

Com. Stam.