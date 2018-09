Polizia Municipale.- Info viabilità domenica 9 settembre

La Polizia Municipale informa sugli eventi che influenzeranno la viabilità cittadina domenica 9 settembre la circolazione stradale del centro città sarà parzialmente modificata in relazione a tre manifestazioni religiose.

Nel dettaglio:

Domenica 9 settembre

Ore 00.00 – Via Marabitti 16 – Processione Religiosa – Parrocchia Santa Maria V.M. (O.D. 1123)

Via Marabitti, tratto compreso tra la via Nicolò Spedalieri (esclusa) e la via Montalbo (esclusa) : divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati per giorno 09 Settembre 2018, dalle ore 00,00 sino alle ore 23,00 circa e comunque sino al termine della manifestazione.

I tratti stradali su cui vigerà il divieto di sosta sono così di seguito articolati:

Lato Sx, dal civ. 31 sino al civ. 9

Lato Dx, dal civ. 1611 sino al civ. 4

