Palermo, zona Oreto: riaccesi 350 punti luce Caracausi e Quartararo (Idv): “cambiare è possibile”

“La riaccensione dei punti luce in zona Oreto, dopo circa tre mesi, è un risultato eccezionale che non può che rallegrarci e ci fa sempre più pensare di essere sulla strada giusta per ridare speranza ai residenti in periferia che cambiare e migliorare è possibile”. Lo dicono Paolo Caracausi e Giuseppe Quartararo, rispettivamente consigliere comunale di Palermo e consigliere della Terza circoscrizione, entrambi del Mov139 in quota Idv, commentando la riaccensione di 350 punti luce e l’attivazione del nuovo impianto che ne conta altri 330.

Il nostro ringraziamento va a quanti si sono prodigati affinché i disagi e le paure dei cittadini venissero eliminati – continuano Caracausi e Quartararo – In questi mesi siamo stati vigili e abbiamo sollecitato e spinto affinché in tutto il perimetro arrivasse il prima possibile la luce”.

